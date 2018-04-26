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Для позбавлення Насірова громадянства нема підстав – Міграційна служба

Четвер, 26 квітня 2018, 13:15

Державна міграційна служба України не отримала доказів наявності у екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова громадянства Великої Британії.

Тому відомство не вбачає підстав для позбавлення його громадянства, йдеться у листі ДМС, який оприлюднив проект "Марлін".

У ньому йдеться, що ще 19 червня 2017 року Міграційна служба надіслала запити до Служби безпеки та Міністерства закордонних справ України для перевірки інформації про приналежність Насірова до громадянства Великої Британії.

Також ДМС просило Національне антикорупційне бюро допомоги з перевіркою підстав для позбавлення Насірова громадянства.

"На сьогодні Державна міграційна служба не має документально підтвердженої інформації для порушення питання про втрату громадянства України Насіровим Р.Д.", – йдеться в листі ДМС.

У січні цього року Кабінет міністрів звільнив Насірова "у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням внаслідок набуття ним громадянства іншої держави".

Насіров оскаржує звільнення.

У березні 2017 року депутат БПП Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить, що в Романа Насірова є громадянство Великої Британії.

Насірова підозрюють у тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, наказав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС дати розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Торік президент Петро Порошенко позбавив громадянства України екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, депутата Андрія Артеменка й депутата Одеської міськради Олександра Боровика (останні двоє мали громадянство Канади й Німеччини відповідно).

Олена Рощенко, УП
Теми: НасіровгромадянствоМіграційна служба
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