Для лишения Насирова гражданства нет оснований – Миграционная служба

Государственная миграционная служба Украины не получила доказательств наличия у экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова гражданства Великой Британии.



Поэтому ведомство не видит оснований для лишения его гражданства, говорится в письме ГМС, которое обнародовал проект "Марлин".



В нем говорится, что еще 19 июня 2017 года Миграционная служба направила запросы в Службу безопасности и Министерство иностранных дел Украины для проверки информации о принадлежности Насирова к гражданству Великобритании.



Также ГМС просила Национальное антикоррупционное бюро помочь с проверкой оснований для лишения Насирова гражданства.



"На сегодняшний день Государственная миграционная служба не имеет документально подтвержденной информации для поднятия вопроса об утрате гражданства Украины Насиров Р.Д.", – говорится в письме ГМС.

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В январе этого года Кабинет министров уволил Насирова "в связи с утратой права на государственную службу или его ограничением в результате обретения им гражданства другого государства".



Насиров оспаривает увольнение.

В марте 2017 года депутат БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую, что у Романа Насирова есть гражданство Великобритании.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015-2016 годов он, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, приказал руководителям региональных и территориальных органов ГФС дать рассрочку налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В прошлом году президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-главу Одесской ОГА Михэила Саакашвили, депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Александра Боровика (последние двое имели гражданство Канады и Германии соответственно).