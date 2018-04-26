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МЗС РФ: В Україні намагаються принести в жертву релігійний мир

Четвер, 26 квітня 2018, 18:05

Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що українська влада намагається "принести в жертву" русофобській політиці релігійний мир у країні.

Про це вона сказала в четвер на брифінгу, передає ТАСС.

Вона зазначила, що мова йде про намір заснувати "кишенькову церкву" з "невизнаних структур".

Захарова заявила, що реалізація подібного сценарію може ускладнити політичну ситуацію в країні та привести до розколу в суспільстві.

За її словами, в Україні прагнуть "принести в жертву русофобській політиці" релігійний мир, у порушення Конституції, а також переписати православні канони.

Як повідомлялося, 19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постановущодо звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

17 квітня президент Петро Порошенко повідомив лідерам парламентських фракцій, що звернеться до вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

За даними опитування, чверть українців вважають, що православним церквам слід об'єднатися в єдину і домагатися незалежності.

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Українська правда
Теми: МЗСРосіяцеркварелігія
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