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МИД РФ: В Украине пытаются принести в жертву религиозный мир

Четверг, 26 апреля 2018, 18:05

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские власти пытаются "принести в жертву" русофобской политике религиозный мир в стране.

Об этом  она сказала в четверг на брифинге передает ТАСС.

Она отметила, что речь идет о намерении учредить "карманную церковь" из "непризнанных структур".

Захарова заявила, что реализация подобного сценария может осложнить политическую ситуацию в стране и привести к расколу в обществе.

По ее словам, в Украине стремятся "принести в жертву русофобской политике" религиозный мир, в нарушение Коснтитуции, а также переписать православные каноны.

Как сообщалось, 19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

17 апреля президент Петр Порошенко сообщил лидерам парламентских фракций, что обратится к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

По данным опроса, четверть украинцев считают, что православным церквям следует объединиться в единую и добиваться независимости.

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Украинская правда
Темы: МИДРосcияцерковьрелигия
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