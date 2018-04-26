На Павла Гриба посилився психологічний тиск - батько

З початку цього року на заарештованого у Росії українця Павла Гриба посилився психологічний тиск.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб, передає "Радіо Свобода".

"З нового року дуже посилився психологічний тиск із боку слідства. Дуже сильно. Такого минулого року не було. Причому вони використовують такі моменти, як обмеження в харчуванні. Коли передавали Павлу їжу минулого разу, вони не взяли, мотивуючи це тим, що йому необхідна дієтична їжа. Вони не взяли ні сири, ні м’ясні вироби (хоча дружина спеціально купує нежирні продукти, які можна було б Павлу)", – сказав Ігор Гриб.

Він наголосив, що не знає про реальний стан здоров’я свого сина.

"Ми не знаємо про реальний стан здоров’я, бо лікарів не пускали. Матері побачень не дають. Зараз має відбутися суд. Сподіваємося, що мама зможе хоча б подивитися на Павла. Востаннє, коли вона його бачила 2 березня (тоді суд також розглядав продовження запобіжного заходу)… Вона каже, що не впізнала його. Дуже змінився зовнішньо", – розповів Ігор Гриб.

За його словами, скоро повинно бути засідання суду, під час якого розглянуть продовження запобіжного заходу для Павла Гриба.

"За нашою інформацію, це буде крайній раз. Далі буде суд по суті", – заявив батько.

21 березня Російський апеляційний суд залишив під вартою до травня українця Павла Гриба, суд продовжив арешт Гриба до 4 травня.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я.

Генконсульство України також неодноразово направляло звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака.

Проте, так і не отримавши відповіді, Україна вирішила самовільно відправити групу лікарів, яких до українця не пустили.

В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.