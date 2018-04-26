На Павла Гриба усилилось психологическое давление - отец

С начала этого года на арестованного в России украинца Павла Гриба усилилось психологическое давление.

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб, передает "Радио Свобода".

"С нового года очень усилилось психологическое давление со стороны следствия. Очень сильно. Такого в прошлом году не было. Причем они используют такие моменты, как ограничение в питании. Когда передавали Павлу пищу в прошлый раз, они не приняли, мотивируя это тем, что ему необходима диетическая пища. Они не взяли ни сыры, ни мясные изделия (хотя жена специально покупает нежирные продукты, которые можно было бы Павлу)", - сказал Игорь Гриб.

Он отметил, что не знает о реальном состоянии здоровья своего сына.

"Мы не знаем о реальном состоянии здоровья, потому что врачей не пускали. Матери свиданий не дают. Сейчас должен состояться суд. Надеемся, что мама сможет хотя бы посмотреть на Павла. Последний раз, когда она его видела 2 марта (тогда суд также рассматривал продлении меры пресечения)... Она говорит, что не узнала его. Очень изменился внешне", - рассказал Игорь Гриб.

По его словам, скоро должно быть заседание суда, во время которого рассмотрят продлении меры пресечения для Павла Гриба.

"По нашей информации, это будет последний раз. Далее будет суд по существу", - заявил отец.

21 марта Российский апелляционный суд оставил под стражей до мая украинца Павла Гриба, суд продлил его арест до 4 мая.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых в украинском не пустили.

В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.