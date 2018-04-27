Поліція знищила приховану камеру у справі про "рюкзаки Авакова" - "Схеми"

У поліції знищили приховану камеру, як речовий доказ, яка зафіксувала переговори в кабінеті екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

У програмі вказується, що відповідна ухвала про знищення речових доказів, серед яких була і камера з кабінету Чоботаря, була винесена Бориспільським міськрайонним судом у липні 2017 року після вироку в іншій справі про розкрадання піску з балансу Міністерства внутрішніх справ за участю директора ДП "Спецсервіс" Василя Петрівського.

За даними "Схеми", у листопаді 2017-го детективи Національного антикорупційного бюро звернулися до суду з листом, у якому зазначили, що камера може бути речовим доказом і у справі щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

У програмі наголошують, що на цей пристрій були записані розмови не тільки про розкрадання піску, а й у тому числі, про закупівлю наплічників в обхід законної тендерної процедури за участю сина Авакова.

Повідомляється, що після цього суддя звернувся до Нацполіції з проханням не знищувати цей доказ, щоб визначити чи був факт можливого монтажу записів у кабінеті Чеботаря.

Але, як повідомили авторам розслідування власні джерела, спеціальна комісія знищила докази ще влітку 2017 року, до звернення НАБУ до суду.

Також зазначається, що ініціатором подання клопотання про знищення усіх речових доказів у справі про розкрадання піску з балансу МВС, ймовірно, був адвокат, який раніше захищав Петрівського, а тепер представляє інтереси Сергія Чеботаря – Ігор Юдін.

У програмі додають, що він відмовився спілкуватися з журналістами.

Голова Бориспільського міськрайонного суду Сергій Вознюк, який ухвалив рішення про знищення всіх речових доказів, зокрема, відеопристрою, пояснив, що на момент ухвалення рішення не знав, що це саме та відеокамера, на яку також були записані розмови про "рюкзаки Авакова".

Також він зазначив, що прокурор переконував, що ці речові докази використовуються лише в рамках провадження щодо розкрадання піску.

При цьому адвокат Авакова-молодшого Андрій Федур у коментарі журналістам заявив, що ніякої камери у матеріалах справи не було, а відповідно і "знищення не може бути".

За словами директора НАБУ Артема Ситника, ці записи не є єдиним доказом по справі і, на його думку, інших доказів достатньо для того, щоб справу передати до суду і слухати по суті.

Раніше повідомлялося, що 17 квітня Солом'янський районний суд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють в розкраданні грошей при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.

Мова йде про 3 паркомісця і 2 квартири. Зазначають, що ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.

Але у грудні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

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