Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция уничтожила скрытую камеру по делу о "рюкзаках Авакова" - "Схемы"

Пятница, 27 апреля 2018, 12:00
Полиция уничтожила скрытую камеру по делу о рюкзаках Авакова - Схемы

В полиции уничтожили скрытую камеру, как вещественное доказательство, которая зафиксировала переговоры в кабинете экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря относительно закупки рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В программе указывается, что соответствующее постановление об уничтожении вещественных доказательств, среди которых была и камера из кабинета Чеботаря, было вынесено Бориспольским горрайонным судом в июле 2017 года после приговора по другому делу о хищении песка с баланса Министерства внутренних дел с участием директора ГП "Спецсервис" Василия Петровского.

По данным "Схемы", в ноябре 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро обратились в суд с письмом, в котором указали, что камера может быть вещественным доказательством и по делу о закупке рюкзаков для Нацгвардии.

В программе отмечается, что на это устройство были записаны разговоры не только о хищении песка, но и в том числе, о закупке рюкзаков в обход законной тендерной процедуры с участием сына Авакова.

 

Сообщается, что после этого судья обратился к Нацполиции с просьбой не уничтожать это доказательство, чтобы определить был ли факт возможного монтажа записей в кабинете Чеботаря.

Но, как сообщили авторам расследования собственные источники, специальная комиссия уничтожила доказательства еще летом 2017 года, до обращения НАБУ в суд.

Также отмечается, что инициатором подачи ходатайства об уничтожении всех вещественных доказательств по делу о хищении песка с баланса МВД, вероятно, был адвокат, который ранее защищал Петровского, а теперь представляет интересы Сергея Чеботаря - Игорь Юдин.

В программе добавляют, что он отказался общаться с журналистами.

Глава Бориспольского горрайонного суда Сергей Вознюк, который принял решение об уничтожении всех вещественных доказательств, в частности, видеоустройства, пояснил, что на момент принятия решения не знал, что это именно та видеокамера, на которую также были записаны разговоры о "рюкзаках Авакова".

Также он отметил, что прокурор убеждал, что эти вещественные доказательства используются только в рамках производства по хищению песка.

При этом адвокат Авакова-младшего Андрей Федур в комментарии журналистам заявил, что никакой камеры в материалах дела не было, а соответственно и "уничтожения не может быть".

По словам директора НАБУ Артема Сытника, эти записи не являются единственным доказательством по делу и, по его мнению, других доказательств достаточно для того, чтобы дело передать в суд и слушать по существу.

Ранее сообщалось, что 17 апреля Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Речь идет о 3 паркоместах и о 2 квартирах. Отмечают, что решение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Но в декабре 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Украинская правда
Темы: АваковНАБУсудполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: