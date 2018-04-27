Полиция уничтожила скрытую камеру по делу о "рюкзаках Авакова" - "Схемы"

В полиции уничтожили скрытую камеру, как вещественное доказательство, которая зафиксировала переговоры в кабинете экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря относительно закупки рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В программе указывается, что соответствующее постановление об уничтожении вещественных доказательств, среди которых была и камера из кабинета Чеботаря, было вынесено Бориспольским горрайонным судом в июле 2017 года после приговора по другому делу о хищении песка с баланса Министерства внутренних дел с участием директора ГП "Спецсервис" Василия Петровского.

По данным "Схемы", в ноябре 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро обратились в суд с письмом, в котором указали, что камера может быть вещественным доказательством и по делу о закупке рюкзаков для Нацгвардии.

В программе отмечается, что на это устройство были записаны разговоры не только о хищении песка, но и в том числе, о закупке рюкзаков в обход законной тендерной процедуры с участием сына Авакова.

Сообщается, что после этого судья обратился к Нацполиции с просьбой не уничтожать это доказательство, чтобы определить был ли факт возможного монтажа записей в кабинете Чеботаря.

Но, как сообщили авторам расследования собственные источники, специальная комиссия уничтожила доказательства еще летом 2017 года, до обращения НАБУ в суд.

Также отмечается, что инициатором подачи ходатайства об уничтожении всех вещественных доказательств по делу о хищении песка с баланса МВД, вероятно, был адвокат, который ранее защищал Петровского, а теперь представляет интересы Сергея Чеботаря - Игорь Юдин.

В программе добавляют, что он отказался общаться с журналистами.

Глава Бориспольского горрайонного суда Сергей Вознюк, который принял решение об уничтожении всех вещественных доказательств, в частности, видеоустройства, пояснил, что на момент принятия решения не знал, что это именно та видеокамера, на которую также были записаны разговоры о "рюкзаках Авакова".

Также он отметил, что прокурор убеждал, что эти вещественные доказательства используются только в рамках производства по хищению песка.

При этом адвокат Авакова-младшего Андрей Федур в комментарии журналистам заявил, что никакой камеры в материалах дела не было, а соответственно и "уничтожения не может быть".

По словам директора НАБУ Артема Сытника, эти записи не являются единственным доказательством по делу и, по его мнению, других доказательств достаточно для того, чтобы дело передать в суд и слушать по существу.

Ранее сообщалось, что 17 апреля Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Речь идет о 3 паркоместах и о 2 квартирах. Отмечают, что решение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Но в декабре 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

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