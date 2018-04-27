Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков вважає Бочковського не гідним посади очільника ДСНС

П'ятниця, 27 квітня 2018, 13:18

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що поновлений на посаді очільник Державної служби надзвичайних ситуації Сергій Бочковський не має морального права бути главою ДСНС.

Позицію Авакова "Українській правді" повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Міністр Аваков вважає, що підсудний Бочковський обвинувачений у службових злочинах не має ні морального, ні етичного права займати посаду Голови ДСНС", - повідомив Шевченко.

Як відомо, діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій спрямовується і координується Кабміном через Міністра внутрішніх справ.

Проти Бочковського ведуться справи за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.  і ч. 3 ст. 15 "Замах на злочин", ч. 4 ст. 27 "Види співучасників", ч. 4 ст. 368 "Отримання неправомірної вигоди службовою особою"; ч. 2 ст. 28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою", ч. 4 ст. 364 "Зловживання владою"; ч. 1 ст. 366 "Службове підроблення" КК України.

Раніше у МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Альона Мазуренко, УП
Теми: МВСДСНСсудАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
МВС
Очільник МВС представив нового командувача Національної гвардії
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Останні новини
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: