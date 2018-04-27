Аваков вважає Бочковського не гідним посади очільника ДСНС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що поновлений на посаді очільник Державної служби надзвичайних ситуації Сергій Бочковський не має морального права бути главою ДСНС.

Позицію Авакова "Українській правді" повідомив речник МВС Артем Шевченко.

"Міністр Аваков вважає, що підсудний Бочковський обвинувачений у службових злочинах не має ні морального, ні етичного права займати посаду Голови ДСНС", - повідомив Шевченко.

Як відомо, діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій спрямовується і координується Кабміном через Міністра внутрішніх справ.

Проти Бочковського ведуться справи за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. і ч. 3 ст. 15 "Замах на злочин", ч. 4 ст. 27 "Види співучасників", ч. 4 ст. 368 "Отримання неправомірної вигоди службовою особою"; ч. 2 ст. 28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою", ч. 4 ст. 364 "Зловживання владою"; ч. 1 ст. 366 "Службове підроблення" КК України.

Раніше у МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.