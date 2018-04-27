Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков считает Бочковского не достойным должности главы ГСЧС

Пятница, 27 апреля 2018, 13:18

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что восстановленный  на должности глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский не имеет морального права быть главой ГСЧС.

Позицию Авакова "Украинской правде" сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Министр Аваков считает, что подсудимый Бочковский обвиняемый в служебных преступлениях не имеет ни морального, ни этического права занимать должность председателя ГСЧС", - сообщил Шевченко.

Как известно, деятельность Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям направляется и координируется Кабмином через Министра внутренних дел.

Против Бочковского проводятся расследования по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. и ч. 3 ст. 15 "Покушение на преступление", ч. 4 ст. 27 "Виды соучастников", ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; ч. 2 ст. 28 "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору", ч. 4 ст. 364 "Злоупотребление властью"; ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" УК Украины.

Ранее в МВД сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киеваотменилувольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

Алена Мазуренко, УП
Темы: МВДГСЧСсудАваков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
МВД
Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: