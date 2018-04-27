Аваков считает Бочковского не достойным должности главы ГСЧС

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что восстановленный на должности глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский не имеет морального права быть главой ГСЧС.

Позицию Авакова "Украинской правде" сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Министр Аваков считает, что подсудимый Бочковский обвиняемый в служебных преступлениях не имеет ни морального, ни этического права занимать должность председателя ГСЧС", - сообщил Шевченко.

Как известно, деятельность Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям направляется и координируется Кабмином через Министра внутренних дел.

Против Бочковского проводятся расследования по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. и ч. 3 ст. 15 "Покушение на преступление", ч. 4 ст. 27 "Виды соучастников", ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; ч. 2 ст. 28 "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору", ч. 4 ст. 364 "Злоупотребление властью"; ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" УК Украины.

Ранее в МВД сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киеваотменилувольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.



25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.