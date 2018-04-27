Аваков про Бочковського: Він не буде очільником ДСНС. Це казус суду

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що немає жодних причин та підстав поновлювати Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Я вважаю, що ця людина не має законного, морального чи етичного права на поновлення на посаді. І він не буде поновлений. Ми не маємо на те юридичних підстав", – сказав Аваков.

За його словами, Бочковський вже рік знаходиться на лаві підсудних, і звинувачується за низкою статей, зокрема у хабарництві.

Він додав, що в Україні така судова система, що "відбуваються подібні казуси", але зазначив, що все буде на своїх місцях і "справедливість відновиться".

Раніше у МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.