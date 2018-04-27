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Аваков о Бочковском: Он не будет главой ГСЧС. Это казус суда

Пятница, 27 апреля 2018, 17:07

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нет никаких причин и оснований возобновлять Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этического права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен. Мы не имеем на то юридических оснований", - сказал Аваков.

По его словам, Бочковский уже год находится на скамье подсудимых, и обвиняется по ряду статей, в частности во взяточничестве.

Он добавил, что в Украине такая судебная система, что "происходят подобные казусы", но отметил, что все будет на своих местах и ​​"справедливость восстановится".

Ранее в МВД сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киеваотменилувольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

Украинская правда
Темы: АваковМВДГСЧСсуд
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