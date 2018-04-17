Запобіжний захід майданівцю Бубенчику оберуть 24 квітня

Генеральна прокуратура подала нове клопотання до суду про обрання запобіжного заходу активісту євромайдана Івану Бубенчику.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Ігор Коржук.

За його словами, клопотання нещодавно було внесено прокурорами, але захист ще з ним не ознайомлений.

"З цим клопотанням я наразі не ознайомлений, але ознайомлюсь в найближчий час. Його розгляд призначений на 24 квітня у Печерському райсуді Києва", - сказав Коржук.

Захисник уточнив, що поки не знає, який саме запобіжний захід буде просити для Бубенчика прокуратура, але припускає, що про тримання під вартою не йдеться.

Також він зазначив, що після того, як його підзахисному була вручена нова підозра, жодних слідчих дій не проводилися.

Раніше у ГПУ відмовилися коментувати, чи планують прокурори подавати клопотання про обрання запобіжного заходу для активіста Євромайдана Івана Бубенчика, проте адвокати такої можливості не виключали.

Також повідомлялося, що повідомлялося, що Генеральна прокуратура розгляне доцільність обрання запобіжного заходу активісту євромайдану Івану Бубенчику в зв'язку з врученням йому нової підозри.

Зазначалось, що наразі Бубенчик підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 та ч.1 ст. (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше старший прокурор у справі Бубенчика Анжела Стрижевська заявила, що відкликала підозру проти Бубенчика, тому що вважає її непереконливою.

За її словами, судовий процес у цій справі стане найбільш прозорим за всю історію України.

5 квітня Бубенчику і його захисникам вручили нову підозру.

Раніше Бубенчику було пред'явлено підозру у тому, що близько з 7 до 8 години ранку 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності він вчинив 3 прицільні постріли з мисливського карабіну "Сайга М3" (7,62x39).

В попередній підозрі йому інкримінували убивства працівника правоохоронного органу, який виконував службові обов’язки, і військовослужбовця, який охороняв громадський порядок, а також замах на вбивство військовослужбовця, придбання й носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Повідомлялося, що закон про амністію учасників Євромайдану передбачає звільнення від покарання за дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, статтею 348.

Про 263 і 115 статтю в законі не сказано.