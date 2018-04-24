Суд по майданівцю Бубенчику перенесли

Печерський райсуд Києва переніс судове засідання щодо обрання запобіжного заходу активісту Івану Бубенчику на 27 квітня.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Ігор Коржук.

"Справу перенесли в зв’язку з неявкою інших ще двох адвокатів (загалом у Бубенчика 4 адвокати – ред.). Вони заявили клопотання про відкладення розгляду справи через об’єктивні причини неможливості з’явитися через участь в інших судових засіданнях, тому суд оголосив перерву на 27 квітня на 14.00", - сказав адвокат.

Також адвокат підтвердив інформацію, що деякі нардепи готові взяти Бубенчика на поруки.

Зокрема, Володимир Парасюк та Семен Семенченко заявили про готовність узяти Бубенчика на поруки. Таку позицію висловив також Єгор Соболєв.

Також адвокат пояснив про що саме клопоче прокуратура в обвинуваченні Бубенчика.

"Прокуратура просить обрати запобіжний захід відносно Бубенчика під особовим домашнім арештом з електронними засобами контролю. Попередня підозра була змінена шляхом вилучення з неї додаткової кваліфікації статті 115 КК, інші статті залишилися без змін", - пояснив він.

Коржук повідомив, що 27 квітня адвокати більш детально висловлять свою позицію.

Адвокат заявив, що 24 квітня захист Бубенчика заявили про два клопотання у справі, а саме про виклик свідків вручення підозри їх підзахисному та про виклик групи прокурорів, яких у справі Бубенчика майже 30, проте ці клопотання суддя Олексій Соколов не задовільнив.

"Сьогодні ми заявила два клопотання - про виклик осіб та свідків, які були під час вручення Бубенчику підозри, є питання щодо обставин її вручення, зміни його статусу зі свідка до підозрюваного. Суддя має з'ясувати чи взагалі така підозра юридично існує", - додав він.

"Також просили викликати групу прокурорів, тому що не вважаємо, що один прокурор не вповноважений представляти інтереси всіх інших згідно КПК, тобто кожен прокурор у даному кримінальному провадженні повинен висловити свою позицію", - сказав адвокат.

Наразі Бубенчик підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 та ч.1 ст. (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше старший прокурор у справі Бубенчика Анжела Стрижевська заявила, що відкликала підозру проти Бубенчика за статтею 115 КК (Умисне вбивство), тому що вважає її непереконливою.

За її словами, судовий процес у цій справі стане найбільш прозорим за всю історію України.

5 квітня Бубенчику і його захисникам вручили нову підозру.

Раніше Бубенчику було пред'явлено підозру у тому, що близько з 7 до 8 години ранку 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності він вчинив 3 прицільні постріли з мисливського карабіну "Сайга М3" (7,62x39).

В попередній підозрі йому інкримінували убивства працівника правоохоронного органу, який виконував службові обов’язки, і військовослужбовця, який охороняв громадський порядок, а також замах на вбивство військовослужбовця, придбання й носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Повідомлялося, що закон про амністію учасників Євромайдану передбачає звільнення від покарання за дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, статтею 348.

Про 263 і 115 статтю в законі не сказано.