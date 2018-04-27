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Бочковський ініціює примусове виконання рішення суду про його поновлення на посаді

П'ятниця, 27 квітня 2018, 19:36

Сергій Бочковський, якого не пустили на робоче місце, та його адвокати почали процедуру примусового виконання рішення суду про його поновлення на роботі на посаді голови ДСНС.

Про це повідомляє прес-служба адвокатської компанії, яка представляє Бочковського.

"Сьогодні Сергію Бочковському не дали приступити до виконання посадових обов’язків. Зокрема свого керівника, поновленого на роботі вчорашнім рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва, не допустили до робочого місця працівники пропускної служби ДСНС. Вони виконували вказівку керівника департаменту кадрового забезпечення ДСНС О.В. Доценка, який послався на очікування результатів певних процедур Кабінету Міністрів України", - розповів захисник Бочковського Ігор Федоренко.

За словами захисника, відповідні дії є грубим порушенням трудових прав Сергія Бочковського.

"Через це нашим клієнтом подано заяви про повернення на посаді до Державної служби з надзвичайних ситуації  та до Кабінету Міністрів України. Також подано заяву до суду про отримання виконавчого документу для залучення Державної виконавчої служби України. Чекаємо на добровільне виконання службовими особами ДСНС та КМУ вимог закону і рішення суду, і готуємо документі до подачі до Державної виконавчої служби та Генеральної прокуратури України за фактами умисного невиконання судового рішення. Хочеш миру, готуйся до війни", - зазначив адвокат.

 

Раніше у МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що поновлений на посаді очільник Державної служби надзвичайних ситуації Сергій Бочковський не має морального права бути главою ДСНС.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДСНСсуд
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