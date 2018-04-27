Бочковский инициирует принудительное исполнение решения суда о его восстановлении в должности

Сергей Бочковский, которого не пустили на рабочее место, и его адвокаты начали процедуру принудительного исполнения решения суда о его восстановлении на работе в должности председателя ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба адвокатской компании, которая представляет Бочковского.

"Сегодня Сергею Бочковскому не дали приступить к выполнению должностных обязанностей. В частности своего руководителя, восстановленного на работе вчерашним решением Окружного административного суда г. Киева, не допустили к рабочему месту работники пропускной службы ГСЧС. Они выполняли указание руководителя департамента кадрового обеспечения ГСЧС А. В. Доценко, который сослался на ожидание результатов определенных процедур Кабинета Министров Украины", - рассказал защитник Бочковского Игорь Федоренко.

По словам адвоката, соответствующие действия являются грубым нарушением трудовых прав Сергея Бочковского.

"Поэтому нашим клиентом поданы заявления о возвращении на должности в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и в Кабинет Министров Украины. Также подано заявление в суд о получении исполнительного документа для привлечения Государственной исполнительной службы Украины. Ждем на добровольное исполнение должностными лицами ГСЧС и КМУ требований закона и решение суда, и готовим документы к подаче в Государственную исполнительную службу и Генеральную прокуратуру Украины по фактам умышленного неисполнения судебного решения. Хочешь мира, готовься к войне", - отметил адвокат.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что восстановленный на должности глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский не имеет морального права быть главой ГСЧС.

Ранее в МВД сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киеваотменилувольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.



25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.