Роскомнадзор розблокував три підмережі зарубіжних провайдерів

У Роскомнадзорі заявили, що розблокували три підмережі зарубіжних хостинг-провайдерів, проте IP-адреси Telegram у складі цих підмереж "повністю встановлено і вони блокуються".

Про це Роскомнадзор повідомив 28 квітня, пише РІА Новости.

"В рамках комплексу заходів щодо виконання рішення суду щодо Telegram Роскомнадзор зняв з блокування 3 підмережі низки зарубіжних хостинг-провайдерів з метою уникнути обмеження доступу до добропорядних інтернет-ресурсів. При цьому IP-адреси Telegram, що перебувають у складі цих підмереж, повністю встановлено, вони блокуються", - заявили у Роскомнадзорі.

У службі зазначили, що моніторинг використання Telegram розблокованих підмереж буде продовжено, а використання подібного методу обмеження доступу до Telegram "буде розширено і на інші підмережі хостинг-провайдерів".

Раніше глава Роскомнадзора Олександр Жаров заявляв, що для обходу блокування використовується близько 20 підмереж, загальна чисельність IP-адрес - понад 10 мільйонів.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.



27 квітня Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених сайтів IP-адреси, які належать Facebook, Twitter, та найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".

Російський інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев заявив, що "боротьба з Telegram триватиме вічно", оскільки месенджен заблокувати за допомогою блокування IP-адрес неможливо.