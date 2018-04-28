Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных провайдеров

В Роскомнадзоре заявили, что разблокировали три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, однако IP-адреса Telegram в составе данных подсетей "полностью установлены и блокируются".

Об этом Роскомнадзор сообщил 28 апреля, пишет РИА Новости.

"В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки 3 подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются", - заявили в Роскомнадзоре.

В службе отметили, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен, а использование аналогичного метода ограничения доступа к Telegram "будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что для обхода блокировок используется около 20 подсетей, общая численность IP-адресов более 10 миллионов.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, и крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам".

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что "борьба с Telegram будет длиться вечно", поскольку месенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.