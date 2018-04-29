Число жертв ДТП в Кривому Роге возросло до 11

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 10:54

В ночь на 29 апреля в Кривом Роге скончался пассажир маршрутного такси, которое 17 апреля попало в ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО.

Как сообщает "Первый Криворожский", это 11-я жертва аварии.

В больнице продолжают находиться люди, которые получили травмы в результате столкновения легковушки, автобуса и маршрутки. В реанимации сейчас находится один человек.

Некоторые пассажиры с травмами средней тяжести уже дома, а некоторые обращаются за медицинской помощью повторно, отмечает издание.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Позже число погибших возросло до 9 человек, а потом до 10.

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Сейчас подозреваемый в связи с состоянием здоровья находится в больнице Кривого Рога под конвоем.

Темы: Кривой Рог ДТП
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