Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Донька Скрипаля перед отруєнням отримала доступ до грошей брата – ЗМІ

Вівторок, 3 квітня 2018, 12:43

Дочка російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія за кілька днів до отруєння отримала доступ до таємного банківського рахунку в розмірі 150 тисяч фунтів стерлінгів.

Як пише британська газета "Mirror", це були гроші від продажу будинку у Великій Британії, який належав її покійному братові Олександру і його колишній дружині Наталії.

Олександр помер "за загадкових обставин" у Санкт-Петербурзі минулого року, уточнює видання.

Наталія, яка зараз заміжня за тренером із тенісу з Уельсу, продала будинок і виплатила половину суми колишньому чоловікові.

Екс-полковник російської розвідки, подвійний агент Сергій Скрипаль наприкінці лютого передав доньці Юлії довіреність на використання рахунку, зареєстрованого на Олександра.

За даними видання, зараз гроші перебувають у якомусь російському банку.

Про "таємний банківський рахунок" повідомила племінниця Сергія Скрипаля Вікторія, яка цього тижня планує побачити Юлію в лікарні в Солсбері.

Британська влада готова надати Вікторії Скрипаль візу, щоб вона могла відвідати кузину, яка прийшла до тями, і свого дядька Сергія, який залишається в комі.

Вікторія, яка проживає в Ярославлі, розповіла, що після розлучення дружина Скрипаля-молодшого Наталія заплатила йому 200 000 доларів США, і він зберіг ці гроші.

"Зараз вони в російському банку", – заявила вона.

Вікторія вважає дивним чоловіка, з яким Юлія зустрічалася і жила в Москві, – і який не озивається після отруєння.

Російські ЗМІ зазначали, що друг Юлії та його мати працюють у компанії, тісно пов'язаній із російськими спецслужбами.

Екс-дружина Олександра Скрипаля – також донька полковника ГРУ Геннадія Грищенка, який раніше дружив із Сергієм Скрипалем, але після викриття його як "зрадника" розірвав із ним контакт.

Наталія вийшла заміж вдруге ще в 2011 році, але минулого року побивалася за Сашею, який помер нібито через проблеми з печінкою.

Як відомо, Сергія Скрипаля та його доньку 4 березня виявили непритомними на лавці поблизу одного з торгових центрів міста Солсбері, Велика Британія.

За даними британського слідства, їх отруїли нервовопаралітичною речовиною "Новичок", яку могли виробити в Росії.

Слідство не виключає, що "Новичок" міг міститися в гречці зі спеціями, привезеним Скрипалям із Росії знайомою родини.

Отруйну речовину виявили вдома у Скрипаля, найбільше – біля вхідних дверей.

Росія звинувачення в отруєнні Скрипалім заперечує.

Читайте також Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля

Після отруєння Скрипаля багато країн видворили російських дипломатів, а РФ вчинила дзеркальним чином.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: шпигунствоРосіяВелика Британіяскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
шпигунство
Росіянам заборонили будувати посольство в Австралії
Угорщина оголосила в розшук ексдепутата, засудженого за шпигунство на користь РФ
На Яворівському полігоні викрили російських шпигунів
Останні новини
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
Усі новини...
Реклама: