Донька Скрипаля перед отруєнням отримала доступ до грошей брата – ЗМІ

Дочка російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія за кілька днів до отруєння отримала доступ до таємного банківського рахунку в розмірі 150 тисяч фунтів стерлінгів.

Як пише британська газета "Mirror", це були гроші від продажу будинку у Великій Британії, який належав її покійному братові Олександру і його колишній дружині Наталії.



Олександр помер "за загадкових обставин" у Санкт-Петербурзі минулого року, уточнює видання.



Наталія, яка зараз заміжня за тренером із тенісу з Уельсу, продала будинок і виплатила половину суми колишньому чоловікові.



Екс-полковник російської розвідки, подвійний агент Сергій Скрипаль наприкінці лютого передав доньці Юлії довіреність на використання рахунку, зареєстрованого на Олександра.



За даними видання, зараз гроші перебувають у якомусь російському банку.



Про "таємний банківський рахунок" повідомила племінниця Сергія Скрипаля Вікторія, яка цього тижня планує побачити Юлію в лікарні в Солсбері.



Британська влада готова надати Вікторії Скрипаль візу, щоб вона могла відвідати кузину, яка прийшла до тями, і свого дядька Сергія, який залишається в комі.



Вікторія, яка проживає в Ярославлі, розповіла, що після розлучення дружина Скрипаля-молодшого Наталія заплатила йому 200 000 доларів США, і він зберіг ці гроші.



"Зараз вони в російському банку", – заявила вона.



Вікторія вважає дивним чоловіка, з яким Юлія зустрічалася і жила в Москві, – і який не озивається після отруєння.



Російські ЗМІ зазначали, що друг Юлії та його мати працюють у компанії, тісно пов'язаній із російськими спецслужбами.



Екс-дружина Олександра Скрипаля – також донька полковника ГРУ Геннадія Грищенка, який раніше дружив із Сергієм Скрипалем, але після викриття його як "зрадника" розірвав із ним контакт.



Наталія вийшла заміж вдруге ще в 2011 році, але минулого року побивалася за Сашею, який помер нібито через проблеми з печінкою.



Як відомо, Сергія Скрипаля та його доньку 4 березня виявили непритомними на лавці поблизу одного з торгових центрів міста Солсбері, Велика Британія.



За даними британського слідства, їх отруїли нервовопаралітичною речовиною "Новичок", яку могли виробити в Росії.



Слідство не виключає, що "Новичок" міг міститися в гречці зі спеціями, привезеним Скрипалям із Росії знайомою родини.

Отруйну речовину виявили вдома у Скрипаля, найбільше – біля вхідних дверей.

Росія звинувачення в отруєнні Скрипалім заперечує.

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Після отруєння Скрипаля багато країн видворили російських дипломатів, а РФ вчинила дзеркальним чином.