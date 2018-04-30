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У КВУ назвали попередні результати виборів в ОТГ

Понеділок, 30 квітня 2018, 17:59
У КВУ назвали попередні результати виборів в ОТГ

За попередніми результатами місцевих виборів, що відбулися у 40 об'єднаних територіальних громадах 29 квітня, більшість голів ОТГ представляють "Блок Петра Порошенка".

За даними підрахунку Комітету виборців України, під час голосування за голів ОТГ офіційних висуванців партії БПП підтримали у 21 громаді.

Серед обраних голів ОТГ 13 - самовисуванці, по одному - представники від Батьківщини, Аграрної партії, Опозиційного блоку, Радикальної партії та партії "Наш край". 

За даними КВУ, наразі відсутні дані про результати вибори голови Білогірської селищної ОТГ на Хмельниччині.

Раніше БПП "Солідарність" та "Батьківщина" заявили про перемогу своїх кандидатів на виборах в об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 29 квітня.

Нагадаємо, 29 квітня відбулися перші вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних та 22 сільських.  

У Комітеті виборців України повідомляли про порушення в ході виборів та про те, що 6 політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ.  Вибори 29 квітня у КВУ назвали "найбільш брудною кампанією" за всю історію проведення виборів до ОТГ з жовтня 2015 року.

Українська правда
Теми: вибори
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