В КИУ назвали предварительные результаты выборов в ОТГ

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Понедельник, 30 апреля 2018, 17:59

По предварительным результатам на местных выборах, состоявшихся в 40 объединенных территориальных громадах 29 апреля, большинство голов ОТГ представляют "Блок Петра Порошенко".

По данным подсчета Комитета избирателей Украины, во время голосования за головы ОТГ официальных выдвиженцев партии БПП поддержали в 21 общине.

Среди избранных глав ОТГ 13 - самовыдвиженцы, по одному - представители от Батькивщины, Аграрной партии, Оппозиционного блока, Радикальной партии и партии "Наш край".

По данным КИУ, в настоящее время отсутствуют данные о результатах выборы главы Белогорской поселковой ОТГ в Хмельницкой области. 

Ранее БПП "Солидарность" и "Батькивщина" заявили о победе своих кандидатов на выборах в объединенных территориальных громадах, которые состоялись 29 апреля.

Напомним, 29 апреля состоялись первые выборы в 40 объединенных территориальных громадах: 4 городских, 14 поселковых и 22 сельских.

В Комитете избирателей Украины сообщали о нарушениях в ходе выборов и о том, что 6 политических партий прибегли к подкупу граждан на выборах в ОТГ.

Выборы 29 апреля в КИУ назвали "самой грязной кампанией" за всю историю проведения выборов в ОТГ с октября 2015 года.

Украинская правда
Темы: виборы
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