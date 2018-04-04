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У голови кемеровського МНС проводять обшук

Середа, 4 квітня 2018, 08:28

Російські силовики проводять обшук у приватному будинку керівника головного управління МНС РФ у Кемеровській області Олександра Мамонтова.

Про це повідомило в середу "Интерфаксу" інформоване джерело.

"Проводяться слідчі дії в будинку Мамонтова, пов'язані, в тому числі, і з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом пожежі в ТРЦ "Зимова вишня", – сказав співрозмовник агентства.

За його даними, всього у голови кемеровського МНС вісім об'єктів житлової нерухомості, які дісталися йому у спадок від батька-бізнесмена.

Як відомо, 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" сталася пожежа. Його жертвами стали 64 людини, серед них 41 дитина.

Теми: Росіяпожежа
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