У голови кемеровського МНС проводять обшук

Російські силовики проводять обшук у приватному будинку керівника головного управління МНС РФ у Кемеровській області Олександра Мамонтова.



Про це повідомило в середу "Интерфаксу" інформоване джерело.



"Проводяться слідчі дії в будинку Мамонтова, пов'язані, в тому числі, і з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом пожежі в ТРЦ "Зимова вишня", – сказав співрозмовник агентства.



За його даними, всього у голови кемеровського МНС вісім об'єктів житлової нерухомості, які дісталися йому у спадок від батька-бізнесмена.



Як відомо, 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" сталася пожежа. Його жертвами стали 64 людини, серед них 41 дитина.