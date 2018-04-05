Манафорт ухвалював таємні операції проти Тимошенко – The Guardian

Колишній політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт ухвалював проведення таємних операцій, націлених проти Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на документи та електронні листи.

Проект розробили для покращення репутації тодішнього президента України Віктора Януковича. Серед стратегій були:

- Пропозиція переписати статті у Вікіпедії для критики тодішнього опонента Януковича Тимошенко

- Створення фейкового "мозкового центру" (групи експертів – УП) у Відні для поширення позицій на підтримку Януковича

- Робота у соціальних мережах, націлена на аудиторії у Європі та США

Крім того, Манафорт збирався використовувати "тролів" у соціальних мережах.

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер також звинувачує Манафорта у наймі європейських політиків, які вийшли на пенсію. Мюллер заявляє, що Манафорт платив їм більше двох мільйонів євро через офшори за лобіювання від імені Януковича.

У 2011 році Манафорт погодив таємну стратегію дискредитації Тимошенко за кордоном. Цей проект створив колишній кореспондент Wall Street Journal і репортер Financial Times Алан Фрідман. Його раніше звинувачували у приховуванні своєї роботи як платного лобіста.

У цьому також були залучені колишній заступник Манафорта Рік Гейтс та старший юрист Костянтин Кілімнік. ФБР підозрює, що останній має зв’язки з російською військовою розвідкою.

У липні 2011 року Фрідман надіслав Манафорту конфіденційний шестисторінковий документ під назвою "Україна - цифрова дорожня карта".

Цей документ передбачав план "деконструювати" Тимошенко в інтернеті, через відеоролики, статті та соціальні медіа. Манафорт його ухвалив.

Як зазначає газета, пропонована схема була амбітною. Вона включала випуск анонімних відеороликів, з критикою Тимошенко та її порівняння з "п'яним екс-президентом РФ Борисом Єльциним".

"Соціальний медіа-простір надає великі можливості для вини за допомогою асоціацій", - писав Фрідман у документі.

Він продовжив: "Ми знаємо, що існує відео Тимошенко, в якому вона висуває деякі неприпустимі претензії до суду ... Відео може бути розповсюджене в соціальній мережі, щоб посилити враження, що вона в найкращому випадку є безрозсудною, а в найгіршому - злою, наклепницею і антисеміткою".

Планувалося, що ці повідомлення поширять "відомі Манафорту і Фрідману" користувачі соцмережі Twitter.

"Дорожня карта" включала веб-сайт, блог-пости та електронні листи, відправлені "цільовій аудиторії в Європі та США".

Один розділ отримав назву "операції під прикриттям". У ньому йшлося про редагування сторінки Вікіпедії "для підкреслення корупції Тимошенко, суду (над нею – УП) та модифікації тону використовуваної мови".

За твердженнями виданням з посиланням на документи, Фрідман прямо рапортував Києві про свою роботу.

Навесні 2012 року він повідомив тодішнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, що він "створив десятки позитивних експериментів / інтерв'ю / статей для друку та телебачення" та "поширював позитивні новини" загально кількістю майже до 2000 публікацій.

Ці матеріали поширювали через створений фейковий дослідницький центр – "Центр вивчення колишніх радянських соціалістичних республік (СРСР)", який створили за підтримки Манафорта.

Фрідман використовував його для публікації десятків позитивних історій про Януковича, багато з яких під ім’ям автора "Метью Ліни".

У матеріалах "Метью Ліна" критикував Тимошенко та державний департамент Барака Обами.

Крім того, Фрідман розповів Манафорту, що його редакційна команда написала статтю від імені Януковича, яку опублікував Wall Street Journal.

"У квітні 2012 року Фрідман відправив ще один "дуже конфіденційний" двосторінковий документ Манафорту. У ньому викладені плани щодо запуску "спеціального веб-сайту" під назвою "Файли Тимошенко". Сайт міг би належати Інні Богословській, депутатові України та критику Тимошенко", - пише видання.

У коментарі виданню Фрідман заявив, що ніколи не писав "жодного контенту" для нього.

Як повідомлялось, Манафорт не визнав себе винним за попереднім висновком розслідування втручання Росії у вибори в США і постане перед судом у цій справі у вересні.

Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

Як повідомляє The Washington Post, з Гейтса мають намір зняти звинувачення в податкових і банківських шахрайствах. Цей крок був частиною угоди Гейтса про визнання себе винним.

Як повідомлялося, Манафорт 17 разів приїжджав в Україну в 2014 і 2015 роках для роботи на виборах. Він, як стверджується, порадив "Партії регіонів" перейменуватися в - "Опозиційний блок".

Крім того, спецпрокурор ФБР Мюллер подав новий обвинувальний акт, який стверджує, що Манафорт в 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.