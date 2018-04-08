Представники Генконсульства РФ намагалися вивезти команду "Норда" в Росію

Команда судна "Норд" в ніч на 8 квітня намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області.

Про це 8 квітня повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, вивезти команду за межі України намагалися представники Генерального Консульства РФ під прикриттям свого імунітету.

"7 квітня близько 21:00 у пункт пропуску "Гоптівка" на виїзд з України прибули два автомобілі "Фольксваген" з дипломатичними номерами РФ. Під час прикордонного контролю особи, які їхали як пасажири, замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ", - зазначили у ДПСУ.

Під час перевірки було встановлено, що власниками документів є члени команди судна "Норд", затриманого в Азовському морі, і що особи є громадянами України.

"Тобто на паспортний контроль вони пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону.... За спробу порушення кордону на осіб складено протоколи за ч.1 ст.204-1 КУпАП", - повідомили прикордонники.

Оскільки громадяни України не мали належних документів для перетину кордону, через держкордон пропущено їх не було та повернуто в тил України.

Зазначимо, у росЗМІ 8 квітня поширили коментар представниці компанії-судновласника "Норда" Анни Шевельової, яка заявила, що українська сторона нібито надала гарантії переходу команди судна до Криму через Чонгар за документами, які видані російською стороною, а для забезпечення переходу виділено групу прикордонників.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі.