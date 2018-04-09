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Facebook повідомить, хто з користувачів став "жертвою" Cambridge Analytica

Понеділок, 9 квітня 2018, 22:46

Користувачі соцмережі Facebook отримають повідомлення про те, чи опинилися їхні дані у розпорядженні Cambridge Analytica.

Як повідомляє Русская служба ВВС, повідомлення, що розсилатиме Facebook 9 квітня з 17:00 за Лондоном, будуть двох типів - одні призначені для тих, чиї особисті дані отримала Cambridge Analytica, інші - для тих, чиї дані не постраждали.

Також користувачі зможуть дізнатися, які ще програми у них встановлено і які їхні особисті дані доступні для розробників цих програм.

Раніше у Facebook заявили, що скандал навколо витоку даних зачепив щонайменше 87 мільйонів користувачів соцмережі. Раніше повідомлялося, що витік персональних даних міг зачепити близько 50 млн. осіб

У березні 2018-го розслідування The New York Times і The Observer of London оприлюднило інформацію про те, що фірма Cambridge Analytica зібрала для виборчого штабу Дональда Трампа дані про мільйони профілів користувачів Facebook у США, плануючи створити з їхньою допомогою програму для прогнозування і впливу на результат виборів.

Згодом телеканал Channel 4 опублікував ще одну частину розслідування про Cambridge Analytica, де гендиректор Олександр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і саме на даних Cambridge Analytica будувалася вся стратегія.

22 березня Нікса відсторонили від роботи.

Суд у Великій Британії погодив ордер на обшук офісів Cambridge Analytica за звинуваченням у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook з політичною метою. 

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів і обмежить доступ цих даних для розробників.

Через ситуацію, що склалася, Цукерберга викликали для пояснень до британського парламенту та до Європарламенту

Теми: соцмережіскандалСШАвибори
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