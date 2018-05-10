Головні новини дня – за 60 секунд

Корупція в оборонно-промисловому комплексі, завершено розслідування вбивства Вороненкова, відома дата зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина - новини, які обговорювали 10 травня.

Про корупцію в ОПК. Національне антикорупційне бюро зафіксувало порушення пов’язані з зловживанням і розтратою на 15 українських підприємствах оборонно-промислового комплексу. У НАБУ прозвітували, що загалом повідомили про підозру 23 особам, з них 13 - посадовцям держструктур.

Про Антикорупційний суд. Президент Петро Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд через голову парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя і члена фракції "БПП" Руслана Князевича, заявляє голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Про Вороненкова. Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у резонансному вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У прокуратурі повідомили також, що двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою, матеріали щодо російського організатора Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину - уродженця Харкова Юрія Василенко та українця Ярослава Левенця - виділені в окреме провадження, яке ще триває. Усі троє зараз переховуються від слідства.

Про анексію Криму. Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Раніше повідомлялося, що у цій справі йдеться про суму 159 мільйонів доларів.

Про приватизацію. Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік.

Зокрема, це ПАТ "Центренерго", низка обленерго і теплоелектроцентралей, ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", вугільна компанія "Краснолиманська", "Азовмаш", "Турбоатом", "Електроважмаш", "Сумихімпром", Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Украгролізинг", ПАТ "Аграрний фонд" та Державна продовольчо-зернова корпорація.

Про російські банки. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що вносить зміни до закону "Про санкції", яким пропонується націоналізувати майно російських державних компаній та банків.

Про зустріч століття. Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сингапурі.

Про рекламний бренд України. Група українських фахівців створила для України бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), за допомогою якого країну будуть популяризувати у світі.

Представник цієї агенції пояснив урядовцям, що новий бренд допоможе покращити уявлення світової спільноти про Україну. Адже міжнародне дослідження показало, що у людей в світі Україна асоціюється з трьома речами - революцією, корупцією та війною.