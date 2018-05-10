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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 10 мая 2018, 21:03

Коррупция в оборонно-промышленном комплексе, завершено расследование убийства Вороненкова, известна дата встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына – новости, которые обсуждали 10 мая.

О коррупции в ОПК. Национальное антикоррупционное бюро зафиксировало нарушения связанные со злоупотреблением и растратой на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В НАБУ отчитались, что в целом сообщили о подозрении 23 лицам, из них 13 - должностным лицам госструктур.

Об Антикоррупционном суде. Президент Петр Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде через председателя в парламентском комитете по вопросам правовой политики и правосудия и члена фракции "БПП" Руслана Князевича, заявляет глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

О Вороненкове. Прокуратура Киева завершила досудебное расследование резонансного убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В прокуратуре сообщили также, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей, материалы по российскому организатору Владимиру Тюрину и двум другим соучастникам преступления - уроженцу Харькова Юрию Василенко и украинцу Ярославу Левенцу - выделены в отдельное производство, которое еще продолжается. Все трое сейчас скрываются от следствия.

Об аннексии Крыма. Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряде украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Ранее сообщалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 млн долларов.

О приватизации. Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год.

В перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

О российских банках. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в закон "О санкциях", которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

О встрече века. Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре.

О рекламном бренде Украины. Группа украинских специалистов создала для Украины бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), с помощью которого страну будут популяризировать в мире.

Представитель этого агентства пояснил чиновникам, что новый бренд поможет улучшить представление мирового сообщества об Украине. Ведь международное исследование показало, что у людей в мире Украина ассоциируется с тремя вещами - революцией, коррупцией и войной.

Темы: НАБУАнтикоррупционный судКрымКНДРТрамп
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