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Труханова викликали на допит в НАБУ

Четвер, 10 травня 2018, 23:12

Мера Одеси Геннадія Труханова знову викликали на допит в Національне антикорупційне бюро.

Про це йдеться у розпорядженні, оприлюдненому на сайті Одеської міськради.

"Відбуваю у відрядження до м. Києва (Національне антикорупційне бюро України) для участі у допиті у кримінальному провадженні, строком на 1 (один) календарний день – 10 травня 2018 року", - йдеться у розпорядженні, яке підписав Труханов.

ВВС з посиланням на "The Paradise Papers" повідомило, що Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у 4 офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

А "Слідство.Інфо" й OCCRP виявили, що сім'ї Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

Раніше мер Одеси фігурував у трьох справах.

Труханова затримали 14 лютого в аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 ККУ), але суд відпустив його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова – і апеляція САП не пройшла.

Українська правда
Теми: ТрухановНАБУ
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