Труханова вызвали на допрос в НАБУ

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Четверг, 10 мая 2018, 23:12

Мэра Одессы Геннадия Труханова снова вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Одесского горсовета.

"Отбывает в командировку в г. Киев (Национальное антикоррупционное бюро Украины) для участия в допросе в уголовном производстве, сроком на 1 (один) календарный день - 10 мая 2018 года", - говорится в распоряжении, которое подписал Труханов.

ВВС со ссылкой на "The Paradise Papers" сообщило, что Труханов был вовлечен в преступную банду из Одессы и владел значительными долями в 4 оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

А "Слідство.Інфо" и OCCRP обнаружили, что семье Труханова принадлежит 3-комнатная квартира в элитной лондонской новостройке.

Ранее мэр Одессы фигурировал в трех делах.

Труханова задержали 14 февраля в аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), но суд отпустил его на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова и апелляция САП не прошла.

Украинская правда
Темы: Труханов НАБУ
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