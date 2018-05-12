В ЄС нагадали: боротьба з корупцією в Україні не може бути ефективною без Антикорупційного суду

Система боротьби з корупцією в Україні не може бути максимально ефективною і виправдати всі очікування без створення Антикорупційного суду.

Таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловила голова Антикорупційної ініціативи ЄС Ека Ткешелашвілі.



Вона наголосила, що боротьба з корупцією важлива, зокрема, для гарантування безпеки в Україні.

"Однією з ключових ланок боротьби з корупцією є Антикорупційний суд. Необхідність його створення у повній відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії неодноразово відзначалася європейськими партнерами. Це суттєвий елемент для того, щоб система дала ту віддачу, яку від неї очікують, щоб справи знаходили завершення У судах", – зазначила Ткешелашвілі.



Вона додала, що рекомендації Венеціанської комісії все ще залишаються "каменем спотикання" під час підготовки законопроекту до другого читання.



"Це не просто якесь побажання з боку партнерів України, це зважене бачення того, які елементи мають бути притаманні цим законам, щоб суд був реально незалежним, ефективним і виконував свою роль", – зауважила Ткешелашвілі.



Нагадаємо, проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону про АКС.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект. Зокрема, МВФ заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн. ЄС також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

10 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня ВР має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко у свою чергу висловив думку, що Верховній Раді знадобиться щонайменше тиждень на розгляд поправок до законопроекту про АКС.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

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