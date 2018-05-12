В ЄС нагадали: боротьба з корупцією в Україні не може бути ефективною без Антикорупційного суду

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Субота, 12 травня 2018, 12:40

Система боротьби з корупцією в Україні не може бути максимально ефективною і виправдати всі очікування без створення Антикорупційного суду.  

Таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловила голова Антикорупційної ініціативи ЄС Ека Ткешелашвілі. 

Вона наголосила, що боротьба з корупцією важлива, зокрема, для гарантування безпеки в Україні.

"Однією з ключових ланок боротьби з корупцією є Антикорупційний суд. Необхідність його створення у повній відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії неодноразово відзначалася європейськими партнерами. Це суттєвий елемент для того, щоб система дала ту віддачу, яку від неї очікують, щоб справи знаходили завершення У судах", – зазначила Ткешелашвілі. 

Вона додала, що рекомендації Венеціанської комісії все ще залишаються "каменем спотикання" під час підготовки законопроекту до другого читання.

"Це не просто якесь побажання з боку партнерів України, це зважене бачення того, які елементи мають бути притаманні цим законам, щоб суд був реально незалежним, ефективним і виконував свою роль", – зауважила Ткешелашвілі. 


Теми: Антикорупційний суд ЄС Україна
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