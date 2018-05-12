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В ЕС напомнили: борьба с коррупцией в Украине не может быть эффективной без АКС

Суббота, 12 мая 2018, 12:40

Система борьбы с коррупцией в Украине не может быть максимально эффективной и оправдать все ожидания без создания Антикоррупционного суда.

Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразила председатель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили.

Она подчеркнула, что борьба с коррупцией важна, в частности, для обеспечения безопасности в Украине.

"Одним из ключевых звеньев борьбы с коррупцией является Антикоррупционный суд. Необходимость его создания в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии неоднократно отмечалась европейскими партнерами. Это существенный элемент для того, чтобы система дала ту отдачу, которую от нее ожидают, чтобы дела находили завершение в судах", - отметила Ткешелашвили.

Она добавила, что рекомендации Венецианской комиссии все еще остаются "камнем преткновения" при подготовке законопроекта ко второму чтению.

"Это не просто какое-то пожелание со стороны партнеров Украины, это взвешенное видение того, какие элементы должны быть присущи этим законам, чтобы суд был реально независимым, эффективным и выполнял свою роль", - отметила Ткешелашвили.

Напомним, проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект. 

В свою очередь ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта. В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн. ЕС также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

10 мая премьер Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании АКС.

По мнению президента Петра Порошенко, Верховной Раде понадобится минимум неделя на рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в свою очередь заявляет, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об АКС силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

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Темы: Антикоррупционный судЕСУкраина
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