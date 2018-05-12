В ЕС напомнили: борьба с коррупцией в Украине не может быть эффективной без АКС

Система борьбы с коррупцией в Украине не может быть максимально эффективной и оправдать все ожидания без создания Антикоррупционного суда.

Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразила председатель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили.

Она подчеркнула, что борьба с коррупцией важна, в частности, для обеспечения безопасности в Украине.

"Одним из ключевых звеньев борьбы с коррупцией является Антикоррупционный суд. Необходимость его создания в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии неоднократно отмечалась европейскими партнерами. Это существенный элемент для того, чтобы система дала ту отдачу, которую от нее ожидают, чтобы дела находили завершение в судах", - отметила Ткешелашвили.

Она добавила, что рекомендации Венецианской комиссии все еще остаются "камнем преткновения" при подготовке законопроекта ко второму чтению.

"Это не просто какое-то пожелание со стороны партнеров Украины, это взвешенное видение того, какие элементы должны быть присущи этим законам, чтобы суд был реально независимым, эффективным и выполнял свою роль", - отметила Ткешелашвили.