Грицак: У Симоненка провели понад два десятки обшуків

Служба безпеки України провела 24 обшуки у ході розслідування справи лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка.

Про це 12 травня в ефірі "112 Україна" заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Симоненка було допитано. ... У нього вдома і не лише вдома було проведено низку обшуків. Всьго 24 обшуки. Ми працюємо з матеріалами, які було зібрано під час проведення цих процесуальних дій", - повідомив Грицак.

Він уточнив, що йдеться зокрема про призначення експертизи для вилучених матеріалів, у першу чергу поліграфічної продукції, на предмет ознак злочину за ст.109 КК. (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

"Також на експертизу направлено зброю... предмет, схожий на зброю - автоматичний пістолет Стєчкіна та 120 набоїв. Після експертизи буде ухвалено рішення про долучення її результатів до матеріалів кримінального провадження і плануватися процесуальні дії з П.Симоненком", - додав глава СБУ.

Нагадаємо, 8 травня співробітники СБУ провели обшуки у керівників Компартії за підозрою у державній зраді та спробах захопити державну владу. Зазначалось, що під час обшуків правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня.

В СБУ заявили, що в рамках обшуків у Симоненка вилучили предмет, схожий на пістолет Стєчкіна.

10 травня відбувся допит лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка в рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 КК.

Діяльність Компартії в Україні заборонена.