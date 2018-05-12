Грицак: У Симоненко провели более двух десятков обысков

Служба безопасности Украины провела 24 обыска в ходе расследования дела Петра Симоненко.

Об этом 12 мая в эфире "112 Украина" заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Симоненко был допрошен. ... У него дома и не только дома был проведен ряд обысков. Всьго 24 обыска. Мы работаем с материалами, которые были собраны во время проведения этих процессуальных действий", - сообщил Грицак.

Он уточнил, что речь идет в том числе о назначении экспертизы для изъятых материалов, в первую очередь полиграфической продукции, на предмет признаков преступления по ст.109 УК. (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

"Также на экспертизу направлено оружие ... предмет, похожий на оружие - автоматический пистолет Стечкина и 120 патронов. После экспертизы будет принято решение о присоединении ее результатов к материалам уголовного производства и будут планироваться процессуальные действия в отношении П.Симоненко", - добавил глава СБУ.

Напомним, 8 мая сотрудники СБУ провели обыски у руководителей Компартии по подозрению в госизмене и попытках захватить государственную власть. Отмечалось, что во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая.

В СБУ заявили, что в рамках обысков у Симоненко изъяли предмет, похожий на пистолет Стечкина.

10 мая состоялся допрос лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК.

Деятельность Компартии в Украине запрещена.