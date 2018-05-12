Бойовики включили Рубана до списків обміну – Грицак

Бойовики ОРДО включили до списків для обміну полоненими арештованого керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу в суботу.

"Ми самі були здивовані, коли отримали інформацію, що Володимира Рубана заявила до обміну донецька сторона… Це говорить, мабуть, про те, для кого він є справді цінним", - сказав Грицак.

Він також повідомив, що СБУ перевіряє інформацію про причетність військовослужбовців Росії до передачі зброї нардепу Надії Савченко і Рубану, про що раніше заявляв генпрокурор Юрій Луценко.

"На даний час слідство СБУ перевіряє дані про причетність військовослужбовців Збройних сил РФ до передачі зброї безпосередньо Надії Савченко і Володимиру Рубану. За результатами цієї перевірки ви будете мати інформацію", - зазначив Грицак.

Як повідомлялося, 11 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що українські правоохоронці встановили імена та посади російських полковників, які давали зброю депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Пізніше на засіданні Апеляційного суду Києва прокурор заявив, що Рубану 15 березня повідомили про нову підозру: змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109), готування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) за попередньою змовою осіб.

Також Рубана підозрюють у підготовці до посягання на життя державних та громадських діячів за попередньою змовою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), підготовці до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), сприяння терористичній організації ДНР (ч.1 ст. 258-3) та незаконному поводженню зі зброєю за попередньою змовою осіб (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

20 березня Апеляційний суд Києва також залишив Рубана під вартою, не задоволивши скаргу захисника.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

Луценко заявив, що Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти центр Києва.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити Савченко.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.