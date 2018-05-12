Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики включили Рубана до списків обміну – Грицак

Субота, 12 травня 2018, 15:45
Володимир Рубан

Бойовики ОРДО включили до списків для обміну полоненими арештованого керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу в суботу.

"Ми самі були здивовані, коли отримали інформацію, що Володимира Рубана заявила до обміну донецька сторона… Це говорить, мабуть, про те, для кого він є справді цінним", - сказав Грицак.

Він також повідомив, що СБУ перевіряє інформацію про причетність військовослужбовців Росії до передачі зброї нардепу Надії Савченко і Рубану, про що раніше заявляв генпрокурор Юрій Луценко.

"На даний час слідство СБУ перевіряє дані про причетність військовослужбовців Збройних сил РФ до передачі зброї безпосередньо Надії Савченко і Володимиру Рубану. За результатами цієї перевірки ви будете мати інформацію", - зазначив Грицак.

Як повідомлялося, 11 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що українські правоохоронці встановили імена та посади російських полковників, які давали зброю депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.  

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Пізніше на засіданні Апеляційного суду Києва прокурор заявив, що Рубану 15 березня повідомили про нову підозру: змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109), готування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) за попередньою змовою осіб.

Також Рубана підозрюють у підготовці до посягання на життя державних та громадських діячів за попередньою змовою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), підготовці до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), сприяння терористичній організації ДНР (ч.1 ст. 258-3) та незаконному поводженню зі зброєю за попередньою змовою осіб (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

20 березня Апеляційний суд Києва також залишив Рубана під вартою, не задоволивши скаргу захисника.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

Луценко заявив, що Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти центр Києва.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити Савченко.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГрицакСБУСавченко НадіяРубан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Грицак
Ярослав Грицак: Україна стане новим центральноєвропейським тигром
Про що Зеленський, Богдан, Рахманін і Грицак розповідали "Українській правді" 2020 року
Історик Ярослав Грицак: Революція Зеленського ─ це третій Майдан, який хакнули
Останні новини
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – пресслужба
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
Усі новини...
Реклама: