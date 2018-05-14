Парубій доручив Раді прискоритись із законом про Антикорупційний суд

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив депутатам прискорити підготовку до голосування законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Про це він заявив на погоджувальній раді парламенту в понеділок.

"Я зараз даю доручення комітету з питань правової політики невідкладно, вже цієї середи (16 травня - УП), підготовити і оглянути усі правки по Антикорупційному суду, і наступного тижня щоб ми перейшли до його розгляду", - сказав спікер.

Він нагадав, що до законопроекту подали майже 2 тисячі поправок.

"Я усвідомлюю, що розгляд цього законопроекту може тривати не один день, можливо, два або три дні, але також я переконаний – ми не маємо більше права відтягувати", - підкреслив Парубій.

Він пояснив важливість цього питання тим, що ухвалення законопроекту завершить реформу системи боротьби з корупцією, судової системи, а також виконає міжнародні зобов'язання України.

"Це буде головний проект закону наступного пленарного тижня", - зазначив голова ВР.

Найближчі два тижні, 14-27 травня, є пленарними у Верховній Раді.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко вважає, що Верховній Раді знадобиться щонайменше тиждень на розгляд поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

Читайте також: Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом

Євген Кізілов, УП