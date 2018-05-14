Парубий поручил Раде ускориться с законом о Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил депутатам ускорить подготовку к голосованию законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом он заявил на согласительном совете парламента в понедельник.

"Я сейчас даю поручение комитету по вопросам правовой политики безотлагательно, уже в эту среду (16 мая - УП), подготовить и осмотреть все правки по Антикоррупционному суду, и на следующей неделе чтобы мы перешли к его рассмотрению", - сказал спикер.

Он напомнил, что к законопроекту подали почти 2 тысячи поправок.

"Я осознаю, что рассмотрение этого законопроекта может длиться не один день, возможно, два или три дня, но также я убежден - мы не имеем больше права оттягивать", - подчеркнул Парубий.

Он объяснил важность этого вопроса тем, что принятие законопроекта завершит реформу системы борьбы с коррупцией, судебной системы, а также выполнит международные обязательства Украины.

"Это будет главный проект закона на следующей пленарной неделе", - отметил председатель ВР.

Ближайшие две недели, 14-27 мая, являются пленарными в Верховной Раде.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко считает, что Верховной Раде понадобится минимум неделя на рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 и 4 альтернативных законопроекта.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

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Евгений Кизилов, УП