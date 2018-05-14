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Екіпаж "Норда" перебуває в посольстві Росії

Понеділок, 14 травня 2018, 13:50

Члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.

Про це заявив в інтерв'ю російському виданню ТАСС статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

"Зараз члени екіпажу судна знаходяться на території російського посольства в Києві, - сказав він.

За словами Карасіна, Москва чекає від київської влади "справедливих рішень, щоб моряки могли якомога швидше повернутися до себе на батьківщину".

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякорабліКрим
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