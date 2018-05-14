Парубій: Час завершувати дискусії навколо Антикорупційного суду

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що час для дискусій навколо закону про створення Антикорупційного суду вже вичерпаний.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо причин затягування розгляду законопроекту про створення Антикорупційного суду.

За його словами, найголовніша причина - в політичних дискусіях, а також у тому, що з моменту подачі проекту закону президентом, не були враховані всі пропозиції Венеційської комісії.

Він зазначив, що всі закони, які стосувалися судової реформи в Україні, проходили через Венеційську комісію, як і проект закону про Антикорупційний суд.

"Венеційська комісія дала свої пропозиції. І закон, який був поданий президентом України, не всі з них врахував і з того періоду головна дискусія йшла по тому, як скоригувати діючий закон, ухвалений у першому читанні, з пропозиціями фіналу Венеційської комісії", - пояснив Парубій.

"Станом на сьогодні у комітеті більшість пропозицій і рекомендацій Венеційської комісії враховані і знайдений компроміс. Обговорення залишається по одній позиції - це повноваження Громадської ради міжнародних експертів. І фактично це є ключовий момент, по якому продовжуються дискусія", - додав голова ВР.

На його думку, цю дискусію на рівні комітету треба завершувати та переносити її в зал на розгляд депутатів.

"Тому я дав доручення комітету. Сподіваюся, що комітет, незважаючи на своє велике завантаження, а це правда, що комітет правосуддя і правової політики дуже завантажений, адже на ньому лежать наймасштабніші закони. Але цієї середи вони мають дати відповідь, щоб наступного тижня ми могли перейти до розгляду закону про Антикорупційний суд", -заявив Парубій.

Він додав, що часу для дискусії було достатньо і прийшов час приймати рішення і створювати Антикорупційний суд.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко вважає, що Верховній Раді знадобиться щонайменше тиждень на розгляд поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд силами керівника комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича (БПП).

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