Парубий: Время завершать дискуссии вокруг Антикоррупционного суда

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что время для дискуссий вокруг закона о создании Антикоррупционного суда уже исчерпан.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов о причинах затягивания рассмотрения законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

По его словам, главная причина - в политических дискуссиях, а также в том, что с момента подачи проекта закона президентом, не были учтены все предложения Венецианской комиссии.

Он отметил, что все законы, касающиеся судебной реформы в Украине, проходили через Венецианскую комиссию, как и проект закона об Антикоррупционном суде.

"Венецианская комиссия дала свои предложения. И закон, который был представлен президентом Украины, не все из них учел и с того периода главная дискуссия шла по тому, как скорректировать действующий закон, принятый в первом чтении, с предложениями финала Венецианской комиссии", - пояснил Парубий.

"По состоянию на сегодня в комитете большинство предложений и рекомендаций Венецианской комиссии учтены и найден компромисс. Обсуждение остается по одной позиции - это полномочия Общественного совета международных экспертов. И фактически это ключевой момент, по которому продолжается дискуссия", - добавил глава ВР.

По его мнению, эту дискуссию на уровне комитета надо завершать и переносить ее в зал на рассмотрение депутатов.

"Поэтому я дал поручение комитету. Надеюсь, что комитет, несмотря на свою большую загруженность, а это правда, что комитет правосудия и правовой политики очень загружен, ведь на нем лежат масштабные законы. Но в эту среду они должны дать ответ, чтобы на следующей неделе мы могли перейти к рассмотрению закона об Антикоррупционном суде", -заявил Парубий.

Он добавил, что времени для дискуссии было достаточно и пришло время принимать решения и создавать Антикоррупционный суд.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко считает, что Верховной Раде понадобится минимум неделя на рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 и 4 альтернативных законопроекта.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

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