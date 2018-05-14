Справа Єфремова: суд відмовився допитувати Парубія дистанційно

Суд у справі екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова не дозволив допитати голову Верховної Ради Андрія Парубія через відеоконференцією та викликав його повторно.

Відповідне рішення в понеділок ухвалила колегія суддів Старобільського районного суду Луганської області на чолі з суддею Олександром Пелихом.

Допит Парубія планувався на 25 квітня, однак він тоді до суду не з'явився та просив допитати його через відеоконференцію.

Прокуратура звернулась до суду із відповідним клопотанням про допит у режимі відеоконференції, посилаючись на те, що Парубій не може прибути в суд "у зв’язку з необхідністю виконання функцій голови Верховної Ради".

"На думку колегії, клопотання свідка щодо неможливості його прибуття до суду в зв’язку з щільним робочим графіком голови Верховної Ради України та клопотання щодо його допиту в режимі відеоконференції не є… підставою для його допиту як свідка у режимі відеоконференції", – ухвалив суд.

Водночас, суд викликав Парубія на 10 годину 31 травня.

Згідно з розкладом на сайті Верховної Ради, на 31 травня засіданні парламенту не заплановані.

"Українська правда" звернулась по коментар до прес-служби голови ВР щодо того, чи прибуде він до суду на призначену дату.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. 1 серпня Єфремова взяли під варту.

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

27 квітня екс-депутату продовжили арешт до 24 червня.

В березні судді Олександр Пелих і Ігор Кудрявцев, які розглядають справу Єфремова, заявили про втручання в їхню діяльність.