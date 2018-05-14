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Дело Ефремова: суд отказался допрашивать Парубия дистанционно

Понедельник, 14 мая 2018, 17:11

Суд по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова не разрешил допросить главу Верховной Рады Андрея Парубия по видеоконференции и вызвал его повторно.

Соответствующее решение в понедельник приняла коллегия судей Старобельского районного суда Луганской области во главе с судьей Александром Пелихом.

Допрос Парубия планировался на 25 апреля, однако он тогда в суд не явился и просил допросить его через видеоконференцию.

Прокуратура обратилась в суд с соответствующим ходатайством о допросе в режиме видеоконференции, ссылаясь на то, что Парубий не может прибыть в суд "в связи с необходимостью выполнения функций главы Верховной Рады".

"По мнению коллегии, ходатайство свидетеля о невозможности его прибытия в суд в связи с плотным рабочим графиком главы Верховной Рады Украины и ходатайство о его допросе в режиме видеоконференции не являются... основанием для его допроса в качестве свидетеля в режиме видеоконференции", – постановил суд.

В то же время, суд вызвал Парубия на 10 часов 31 мая.

Согласно расписанию на сайте Верховной Рады, на 31 мая заседании парламента не запланированы.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу главы ВР относительно того, прибудет ли он в суд на назначенную дату.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. 1 августа Ефремова взяли под стражу.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

27 апреля экс-депутату продлили арест до 24 июня.

В марте судьи Александр Пелих и Игорь Кудрявцев, которые, которые рассматривают дело Ефремова, заявили о вмешательстве в их деятельность.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Ефремовсуд
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