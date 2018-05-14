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Самопроголошеному "голові" Коцюбинського оголосили підозру

Понеділок, 14 травня 2018, 18:51
Самопроголошеному голові Коцюбинського оголосили підозру

Депутату Коцюбинської селищної ради Миколі Єременку оголосили підозру у підробленні документів, якими він був призначений на посаду в. о. голови Коцюбинської селищної ради.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

"Так, встановлено, що вказаний депутат підробив і підписав рішення Коцюбинської селищної ради, відповідно до якого його обрано секретарем", – йдеться в повідомленні.

Після цього, за інформацією слідства, Єременко як в.о. секретаря "вніс до офіційних документів неправдиві відомості про дострокове припинення повноважень селищного голови та підписав його".

Крім того, прокуратура стверджує, що депутат підробив печатку селищної ради, якою затвердив підроблені рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови.

Ту ж підроблену печатку Єременко використав для завірення підробленого рішення ради про виконання ним обов’язків голови.

 
фото: прокуратура київської області

Зазначається, що досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Як повідомлялося, 10 квітня з'явилася інформація, що головою Коцюбинської селищної ради знову призначили Миколу Єременка замість Ольги Матюшиної.

Пізніше Матюшина заявила, що внесення Єременка в реєстр було технічною помилкою, скасованою вже наступного дня.

До цього Міністерство юстиції визнало неправомірною реєстрацію Миколи Єременка як в.о. голови Коцюбинської селищної ради і відновило на посаді обрану на виборах голову Ольгу Матюшину.

Раніше голова Коцюбинської селищної ради Ольга Матюшина заявила, що її відсторонили від посади після громадських слухань про приєднання селища до Києва.

За її словами, 7 березня "реєстратор, не маючи жодної підстави, замінив у реєстрі її прізвище як селищного голови на прізвище депутата селищної ради Миколи Єременка".

Матюшина подала з цього приводу скаргу до Міністерства юстиції.

Місцева активістка Ірина Федорів стверджує, що Єременка контролює мер Ірпеня Володимир Карплюк.

Українська правда

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Теми: Київська областьмісцева влада
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