Самопровозглашенному "главе" Коцюбинского объявили подозрение

Депутату Коцюбинского поселкового совета Николаю Еременко объявили подозрение в подделке документов, которыми он был назначен на должность и. о. председателя Коцюбинского поселкового совета.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"Так, установлено, что указанный депутат подделал и подписал решение Коцюбинского поселкового совета, согласно которому он избран секретарем", – говорится в сообщении.

После этого, по информации следствия, Еременко как и.о. секретаря "внес в официальные документы ложные сведения о досрочном прекращении полномочий поселкового головы и подписал его".

Кроме того, прокуратура утверждает, что депутат подделал печать поселкового совета, которым утвердил поддельные решения о досрочном прекращении полномочий поселкового головы.

Ту же поддельную печать Еременко использовал для заверения поддельного решения совета о выполнении им обязанностей председателя.

фото: прокуратура киевской области

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщалось, 10 апреля появилась информация, что председателем Коцюбинского поселкового совета снова назначили Николая Еременко вместо Ольги Матюшиной.

Позже Матюшина заявила, что внесение Еременко в реестр было технической ошибкой, отмененной на следующий день.

До этого Министерство юстиции признало неправомерной регистрацию Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета и возобновило в должности избранную на выборах главу Ольгу Матюшину.

Ранее председатель Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина заявила, что ее отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

По ее словам, 7 марта "регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата поселкового совета Николая Еременко".

Матюшина подала по этому поводу жалобу в Министерство юстиции.

Местная активистка Ирина Федорив утверждает, что Еременко контролирует мэр Ирпеня Владимир Карплюк.