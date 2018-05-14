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Постраждалих у Білорусі дітей не можна перевезти через стан здоров’я - Кулеба

Понеділок, 14 травня 2018, 22:52
Постраждалих у Білорусі дітей не можна перевезти через стан здоров’я - Кулеба

Постраждалих у ДТП в Білорусі дітей не можна перевезти до України через стан їхнього здоровя.

Про це повідомив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ситуація дуже складна. Двоє дітей у дуже важкому стані, троє дітей – у важкому, одна дитина – у стані середньої тяжкості. Але всім цим дітям лікарі поки що забороняють будь-яке транспортування", - зазначив він.

За його словами, троє дітей перебувають у Брестській обласній лікарні у важкому стані.

Одна дитина стала вже транспортабельною, її прооперували в районній лікарні та відвезли у Брестську обласну лікарню.

Кулеба прогнозує, що дітей навряд чи можна буде перевезти до України в найближчі два-три тижні.

Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки. Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області.

Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро.

У лікарні у Бресті знаходяться шестеро дітей із України, які постраждали у ДТП, двоє з них - у важкому стані.

Консул України у Бресті виїхав на місце події та відвідав потерпілих у лікарні.

Президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу постраждалим в результаті ДТП в Білорусі за участю дітей з української футбольної команди.

У Білорусі порушили кримінальну справу проти українського водія мікроавтобуса, який вранці 13 травня потрапив у ДТП біля білоруського Каменця, внаслідок чого одна дитина загинула, ще шестеро поранені.

На Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі.

Українська правда
Теми: дітиДТПБілорусьздоров'я
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