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Пострадавших в Беларуси детей нельзя перевезти из-за состояния здоровья - Кулеба

Понедельник, 14 мая 2018, 22:52
Пострадавших в Беларуси детей нельзя перевезти из-за состояния здоровья - Кулеба

Пострадавших в ДТП в Беларуси детей нельзя перевезти в Украину из-за состояния их здоровья.

Об этом сообщил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба в эфире телеканала "112 Украина".

"Ситуация очень сложная. Двое детей в очень тяжелом состоянии, трое детей - в тяжелом, один ребенок - в состоянии средней тяжести. Но всем этим детям врачи пока запрещают любую транспортировку", - отметил он.

По его словам, трое детей находятся в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии.

Один ребенок стал уже транспортабельным, его прооперировали в районной больнице и отвезли в Брестскую областную больницу.

Кулеба прогнозирует, что детей вряд ли можно будет перевезти в Украину в ближайшие две-три недели.

Авария произошла 13 мая около 7:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки. Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область.

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил информацию, что в ДТП в Беларуси погиб один гражданин Украины, пострадали шесть.

В больнице в Бресте находятся шестеро детей из Украины, пострадавших в ДТП, двое из них - в тяжелом состоянии.

Консул Украины в Бресте выехал на место происшествия и посетил пострадавших в больнице.

Президент Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП в Беларуси с участием детей из украинской футбольной команды.

В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса, который утром 13 мая попал в ДТП возле белорусского Каменца, в результате чего один ребенок погиб, еще шестеро ранены.

В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в ДТП в Беларуси.

Украинская правда
Темы: детиДТПБеларусьздоровье
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