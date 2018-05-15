Клімкін закликав українців не їхати на ЧС-2018 у Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

"Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена", - підкреслив Клімкін.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 14, 2018

Як повідомлялось, Державна прикордонна служба вкотре порадила українським футбольним уболівальникам не їхати в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.



Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

Британська влада пропонувала колективний бойкот Мундіалю в Росії. Через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в Лондоні офіційні особи Британії відмовились їхати на чемпіонат в РФ.

Федерація футболу України заявила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Крім того, ФФУ відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.

ФІФА заблокувала жителям анексованого Росією Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в РФ.

Національна суспільна телекомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу в Росії.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав уболівальників, а особливо учасників АТО не їхати на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росію.

Президент Петро Порошенко висловлював думку, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.