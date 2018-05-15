Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - подчеркнул Климкин.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 14, 2018

Как сообщалось, Государственная пограничная служба в очередной раз посоветовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Британские власти предлагали коллективный бойкот Мундиаля в России. Из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Лондоне официальные лица Великобритании отказались ехать на чемпионат в РФ.

Федерация футбола Украины не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Ранее ФИФА заблокировала онлайн-покупку в Крыму билетов на ЧМ-2018.

Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу в России.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывал болельщиков,особенно участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года вРоссии.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщикисами должны решить, ехать ли им на Чемпионат мира по футболу в страну,которая осуществляет военную агрессию против Украины.