СБУ: Невдовзі на Донбас перекинуть близько 100 "Вагнерів"

Найближчими днями до окупованого Донецька прибудуть близько ста найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За інформацією СБУ найближчими днями до тимчасово окупованого Донецька прибудуть близько ста бойовиків зі складу ПВК "Вагнер" для підтримки терористичного угруповання "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Також в СБУ додали, що бойовики самі підтверджують присутність "Вагнерів" на окупованій території України.

Служба безпеки навела як приклад інтерв’ю бойовика з позивним "Інженер", який стверджує, що "воював в Луганську безпосередньо разом з "Вагнером" Дмитром Уткіним.

"Їх було 80 чоловік. 15 або 16 залишилися там… Хлопці Вагнера заганяли ВСУ в луганський аеропорт назад, коли ті намагалися звідти вискочити, ми їх прикривали. Вони намагалися виходити, "Вагнеровці" заганяли їх назад. Ми працювали разом", - розказав бойовик.

Він також додав, що знає, що найманців "Вагнера" відсилають в Сирію.

Як повідомлялося, у складі ПВК Вагнера є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.

Як відомо, найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.

Раніше Reuters провели розслідування стосовно "вагнерів" у Сирії.

У виданні стверджують, що приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює перельоти між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців.

У виданні заявили, що частину літаків Airbus і Boeing, для перельоту "вагнерів" придбали або орендували компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні).

"Хорс" і "Дарт" відкидають звинувачення в постачанні літаків компаніям, що знаходяться під санкціями.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.