СБУ: Вскоре на Донбасс перекинут около 100 "Вагнеров"
В ближайшие дни в оккупированный Донецк прибудут около ста наемников частной военной компании "Вагнер".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По информации СБУ в ближайшие дни в временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР", - говорится в сообщении.
Также в СБУ добавили, что боевики сами подтверждают присутствие "Вагнеров" на оккупированной территории Украины.
Служба безопасности привела в пример интервью боевика с позывным "Инженер", который утверждает, что "воевал в Луганске непосредственно вместе с "Вагнером" Дмитрием Уткиным.
"Их было 80 человек. 15 или 16 остались там ... Ребята "Вагнера" загоняли ВСУ в луганский аэропорт назад, когда те пытались оттуда выскочить, мы их прикрывали. Они пытались выходить "вагнеровцы" загоняли их обратно. Мы работали вместе", - рассказал боевик.
Он также добавил, что знает, что наемников "Вагнера" отсылают в Сирию.
Как сообщалось, в составе ЧВК Вагнера есть подразделение "Карпаты", в который входят почти 40 украинцев.
Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.
Ранее в Reuters провели расследование в отношении "Вагнеров" в Сирии.
В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.
Также в Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированные в Украине).
"Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.
7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.
Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.