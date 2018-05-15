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СБУ: Вскоре на Донбасс перекинут около 100 "Вагнеров"

Вторник, 15 мая 2018, 15:55

В ближайшие дни в оккупированный Донецк прибудут около ста наемников частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По информации СБУ в ближайшие дни в временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР", - говорится в сообщении.

Также в СБУ добавили, что боевики сами подтверждают присутствие "Вагнеров" на оккупированной территории Украины.

Служба безопасности привела в пример интервью боевика с позывным "Инженер", который утверждает, что "воевал в Луганске непосредственно вместе с "Вагнером" Дмитрием Уткиным.

"Их было 80 человек. 15 или 16 остались там ... Ребята "Вагнера" загоняли ВСУ в луганский аэропорт назад, когда те пытались оттуда выскочить, мы их прикрывали. Они пытались выходить "вагнеровцы" загоняли их обратно. Мы работали вместе", - рассказал боевик.

Он также добавил, что знает, что наемников "Вагнера" ​​отсылают в Сирию.

Как сообщалось, в составе ЧВК Вагнера есть подразделение "Карпаты", в который входят почти 40 украинцев.

Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

Ранее в Reuters провели расследование в отношении "Вагнеров" в Сирии.

В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.

Также в Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированные в Украине).

"Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США,  и были полностью разбиты.

Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

Украинская правда

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Темы: ДонбассРосcия
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